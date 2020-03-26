Corona virüse karşı riskli yüzeylerde sol elinizi kullanın
Corona virüs, enfekte bir yüzeye dokunduktan sonra elin yüze değmesiyle kolayca vücuda sızabiliyor. Uzmanlar, normalde sağ elini kullananlara, kapı açmak gibi basit işleri yaparken sol ellerini kullanmalarını önerdi. Çünkü sol elle yüze dokunma ihtimali, sağ ele göre daha az.
26 Mart 2020, Perşembe 16:12 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri polisi halkı bilinçlendirmek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dubai polisinin yaptığı paylaşımda insanların kapı kolu ve para gibi riskli yüzeylerde baskın olmayan ellerini kullanmaları tavsiye edildi. Yani, sağ elini kullanan kişiler riskli yüzeylerde sol ellerini, solak olan kişiler ise sağ ellerini kullanmalı. Polis departmanı, bunun sebebinin baskın olmayan ellerle yüze dokunma olasılığının düşük olması olduğunu belirtti.
https://twitter.com/DubaiPoliceHQ/status/1242482803779887105
Riskli yüzeylerde baskın olmayan ellerini kullanan insanlar, yüzlerine baskın olan elleri ile dokunacak ve baskın olan el nispeten daha temiz olacağı için enfeksiyonun yayılma şansı azalacak.
Tüm dünyada olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri de sosyal izolasyon taraftarı. Polis, gün boyu sokaklarda devriye geziyor ve insanları evde kalmaları konusunda uyarıyor.