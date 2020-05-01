Yeni tip corona virüse karşı canla başla savaşan sağlık çalışanları, bugünlerde en fazla morale ihtiyaç duyan meslek gruplarının başında geliyor. Ancak bazı sağlık çalışanları yoğun çalışma saatlerinden olsa gerek yaptıkları hareketlerine artık pek dikkat edemeyebiliyor.

ABD’deki Missouri eyaletinin Springfield şehrindeki Mercy Hastanesi’nde çekilen yeni bir TikTok videosu sosyal medya kullanıcılarından sert tepki aldı.

Söz konusu videoda, dört sağlık çalışanı Covid-19 yazılı plastik torbadaki bir kişiyi (gerçek değil, temsili bir kişi) dans ederek taşıyor.

Video, Gana’da bir tabutu dans eşliğinde taşıyan profesyonel dansçıların videosundan ilham alınmış.

Amerikalı YouTuber ve gazeteci Blaire White konu hakkında “Hemşireler, insanlar ölürken ve geçim kaynaklarını kaybederken COVID-19’u kullanarak ünlenmeye çalışıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının TikTok videosu, sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. Bazıları sağlık çalışanlarını yoğun gündemde kafalarını dağıtmaya haklarının olduğunu savunurken bazıları da olayın ciddiyetini kavrayamadıklarını belirtiyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?



