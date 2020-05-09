Ahmet Hakan'ın Türkiye'de virüsün etkisini değerlendirdiği yazısı:

Önce ölümlere göre duruma bakalım.

Milyon kişiye göre ölüm sayılarını veriyorum:

- İSPANYA: 562

- İTALYA: 500

- İNGİLTERE: 460

- FRANSA: 398

- ABD: 234

- ALMANYA: 88

- TÜRKİYE: 44

“Çok başarılı” sayılan Almanya’da bile milyon kişiye düşen ölüm sayısı 88... Türkiye ise Almanya’dan çok daha iyi durumda.

Bazıları ölüm sayısını 1.5’la çarpıyor, bazıları ise “2 ile çarpmak lazım” diyor.

Çarpsan da bölsen de toplasan da çıkarsan da...

Sonuç değişmiyor:

Türkiye, Avrupa’daki birçok önemli ülkeden daha başarılı...

Gelelim vaka sayılarındaki duruma...

Milyon kişiye göre vaka sayılarını veriyorum:

- İSPANYA: 5563

- ABD: 3927

- İTALYA: 3592

- İNGİLTERE: 3114

- FRANSA: 2678

- ALMANYA: 2022

- TÜRKİYE: 1607

Burada da Türkiye’nin tartışılmaz başarısı ortaya çıkıyor. Burada da “çok başarılı” sayılan Almanya’dan çok daha iyi durumdayız. Üstelik sınırımızda İran gibi salgının çok önce başladığı bir ülke var. Suriye, Irak gibi kontrolsüz ülkeler var.

Sağlık sisteminin salgına cevap verme kapasitesine, yoğun bakımdaki hasta sayısına, iyileşen hasta oranlarına falan hiç girmiyorum.

O alanlardaki başarı, zaten gözle görülen bir başarı.

İster AK Partili ol, ister CHP’li...

İster hükümet yandaşı ol, ister hükümet karşıtı...

Yapman gereken şey değişmez:

Ülkenle gurur duy! Ülkenin potansiyeliyle gurur duy! Ülkenin kriz çözme becerisiyle gurur duy! Ülkenin doktorlarıyla gurur duy! Ülkenin hemşireleriyle gurur duy! Ülkenin insanlarıyla gurur duy!

Hürriyet

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