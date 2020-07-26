Corona virüse özel izleme uygulamaları ne kadar işe yaradı?

BBC Türkçe’nin haberine göre bu soruya "Hayır, henüz yok" diye yanıt verilebilir. Kişisel verilerin korunması kaygısıyla hazırlanan bu uygulamaların ne kadar işe yaradığını, bu özellikleri yüzünden hiç bilinemeyebilir.

Geçen ay İngiltere hükümeti daha önce büyük beklentilerle kullanacağını açıkladığı, geliştirilmesi ve denenmesi için masraf yaptığı merkezi temas-izleme uygulamasından vaz geçtiğini ve Apple-Google uygulamasından uyarlanan merkezi olmayan bir diğerini tercih ettiğini açıkladı.

Bu uygulamanın tercih edilmesi verileri tek merkezde toplayan diğer uygulamaya karşı çıkan özel hayatın gizliliği kampanya grupları tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni uygulamada virüslü kişi ile temas kurduğu kişiler arasındaki eşleştirmeler merkezi bir bilgisayarda değil, kullanıcıların akıllı telefonlarında gerçekleşiyor. Böylece kişiler hakkındaki bilgiler çok daha korunaklı kullanılmış oluyor.

Fakat hükümet bu yeni uygulamanın hemen temin edilemeyeceğini vurguladı ve Başbakan Boris Johnson parlamentoya dünyada şu anda hiç bir ülkenin işleyen bir temas-izleme uygulamasına sahip olmadığını söyledi.

Fakat ana muhalefet İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Almanya başta olmak üzere bir çok ülkenin hali hazırda temas-izleme uygulamalarını kullandığını söyleyerek başbakanın iddialarına itiraz etti.

Almanya'nın "korona-uyarı" uygulaması Haziran ayından bu yana kullanılıyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, uygulamayı şu ana kadar 16 milyon kişinin indirdiği kaydedildi ve "Bu başarılı başlangıç uygulamaya halk nezdinde büyük ilgi ve kabul olduğuna işaret ediyor" denildi.

Almanya'daki sağlık yetkilileri bilimsel testler yoluyla orta ve uzun vadede uygulamanın başarısının ölçülebileceğini umuyor ama bunun tam olarak nasıl yapılabileceği henüz belirlenebilmiş değil.

İsviçre'de de Almanya'dakine benzer bir durum var. Sağlık Bakanlığı ülkede Apple ve Google modeline dayalı bir sistem olan SwissCovid uygulamasının kullanılmasının verilerin merkezi olarak toplanmasını imkansız hale getirdiğini söylüyorlar.

Bir bakanlık sözcüsü BBC'ye "Bu yüzden veriler bakımından aynı sınırlamalar bizim için de geçerli ve hatalı uyarı verilen ya da uyarılması gerektiği halde uyarılamayan insan sayısını ölçemiz mümkün değil" dedi