Corona virüse yakalanan Ali Babacan tedavisine hastanede devam edecek
Corona virüse yakalanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu.
01 Eylül 2020, Salı 16:27 Son Güncelleme:
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Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgiler paylaştı.
Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:
"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."
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