Magazin Corona virüse yakalanan Cimilli İbo'dan haber var

Corona virüse yakalanan Cimilli İbo'dan haber var

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Corona virüse yakalanan Cimilli İbo'dan haber var

Corona virüse yakalanan ‘Cimilli İbo’ lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı.

17 Eylül 2020, Perşembe 21:33 Son Güncelleme:
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Karadeniz’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli’de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikeyi atlattı.

Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

İHA

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