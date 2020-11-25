Fulya Öztürk, yaklaşık bir hafta önce İstanbul'a döndüğünde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başarılı muhabir, savaş bölgelerinde bile yoğun önlem aldığını ama bir anlık ihmali sebebiyle corona virüse yakalandığını anlattı.

İlk günlerde nefes darlığı yaşadığını ve eklem ağrısı çektiğini belirten Öztürk, hastanede tedavi olabilmek için güçlükle yer bulabildiğini aktardı.

'Psikolojim bozuldu'

Hastanede kaldığı süreçte hastalığı ağır geçirenlere şahit olduğunu anlatırken boğazı düğümlenen Öztürk, "Psikolojim bozuldu" diyerek, olayın ciddiyetinin altını çizdi.

"Benim virüs yüküm hafifti" diyen ve tedavi sürecinin ardından taburcu olan CNN Türk muhabiri, "İlk testim negatif çıktı, tedbir için ikincisi yapılacak" sözleriyle, hastalığı atlattığını duyurdu.















