Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgüm Belgün'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Belgün'ün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırılmıştı.

Sekiz gündür hastanede Covid-19 hastalığıyla mücadele eden sanatçıdan sevindiren haber geldi. 67 yaşındaki oyuncu, Covid-19'u yendiğini açıkladı.

'Evime geldim'

Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar merhaba. Sekiz günlük zorlu bir Covid-19 sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim" mesajını yayınladı.







