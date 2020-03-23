Corona virüse yakalanan Olimpiyat şampiyonu yüzücü yaşadıklarını anlattı
2012 Londra Olimpiyatları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan Cameron van der Burgh, corona virüse yakalanmasının 14. gününde twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
23 Mart 2020, Pazartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Şampiyon yüzücü, pazar günü twitter hesabından bir dizi açıklama yaparken, 14. gününde olduğu corona virüs hastalığında neler yaşadığını anlattı.
"Bugün 14. günümdeyim. Sağlıklı bir yaşam tarzına, güçlü akciğerlere ve genç olmama rağmen karşılaştığım en kötü virüs bu."
Özellikle yüksek ateş gibi semptomların iyice azaldığını söyleyen Burgh, "Ciddi derecede halsizliğimin yanında öksürüklerim devam ediyor. Biraz yürümek. bile saatlerce vücudunuzu yorgun bırakıyor" diye konuştu.
https://twitter.com/Cameronvdburgh/status/1241825206764736514?s=20
31 yaşındaki sporcu, 2016 Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. 2018'de emekliye ayrılan başarılı yüzücü, hala iyi bir vücuda sahip olduğunu belirtiyor.