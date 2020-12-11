Türkiye Corona virüse yakalanıp bebeğini kaybeden Özge de hastalığa yenildi

Corona virüse yakalanıp bebeğini kaybeden Özge de hastalığa yenildi

Türkiye

Corona virüse yakalanıp bebeğini kaybeden Özge de hastalığa yenildi

Tekirdağ Kapaklı'da corona virüse yakalanan 7 aylık hamile Özge Demir, bebeğinin ölümünden 11 gün sonra hayatını kaybetti.

11 Aralık 2020, Cuma 16:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde corona virüse yakalanan 7 aylık hamile Özge Demir (25), sağlık durumu ağırlaşınca ölen bebeği ameliyatla alındıktan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kapaklı'da 1 yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir'in bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. 7 aylık hamile olan Demir, Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alındı. Gün geçtikçe sağlık durumu ağırlaşan genç kadının karnında ölen bebeği 26 Kasım'da ameliyatla alındı. Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir ise 6 Aralık'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özge Demir'in eşi ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

DHA


İlgili Haberler
Hamileyken corona virüse yakalanınca bebeğe ne olur?7 aylık hamile kadın stres ve üzüntüden bebeğini kaybetti


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üstün hizmet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden da Türkiye’nin önemini anlayacaktır
Hakan Çelik
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem