ABD’de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles araştırmacıları tarafından yapılan ve ‘Cell Stem Cell’ bilimsel dergisinde yayımlanan corona virüs ile sigara arasındaki ilişki konulu çalışmada, sigara içmenin vücudun bağışıklık tepkisini azaltarak ciddi corona virüs enfeksiyonu riskini artırdığı ortaya çıktı. İnsan kök hücrelerinden solunum sistemi modelleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarına göre sigara içmek, ‘interferon’ adı verilen önemli bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engelliyor.

3 kat artışa neden olduğu ifade edildi

İnterferonların, istilacı patojene saldırması için enfekte olmuş hücrelere proteinler yapmalarını söyleyen haberciler olduğu ve enfeksiyonun başlangıcında mücadele için gerekli olduğu belirtilirken; ayrıca, bağışıklık sisteminden destek topladıkları ve enfekte olmamış hücreleri virüse hazırlanmaları için uyardığı ifade edildi.

Yapılan çalışmada, sigara içmenin bu yolun düzgün çalışmasını engellediği ve bunun da virüsün bulaştığı insan hücrelerinin sayısında 3 kat artışa neden olduğu ifade edildi.

DHA









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