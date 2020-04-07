Corona virüsle ilgili en çok merak edilen 3 soru ve cevapları

Çocuklar neden hafif atlatıyor?

Bunun, çocukların anatomik gelişimlerini tamamlamamış olmalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü koronavirüs, sorun yaratmak için hücre yüzeyinde bir proteine ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla ACE-2 isimli bir enzim kullanıyor. Çocukların akciğerlerinde üst solunum yollarına göre bu enzimden daha az var.

Hava ısınınca geçecek mi?

Koronavirüs Çin’de dondurucu soğuklarda ortaya çıktı. Genellikle grip yazın görülmediğinden koronavirüsün de kaybolması bekleniyor. İnsan bedeninin bağışıklık gücü hava ısındıkça yükseliyor. Araştırmalara göre; yayılma hızı yazın azalsa bile virüs tehlikesi bir anda kaybolmayacak. Çünkü virüs aynı anda İzlanda’da da Brezilya’da da yayıldı.

Sağlıklı gençleri neden öldürüyor?

Uzmanlara göre gençlerde ölümcül olması iki nedene bağlı:

1- Imperial College London araştırmaları, virüslere karşı dayanıklılığın genetik özelliklere göre değiştiğini gösteriyor. 2- Virüse maruz kalma süresi ölümcüllük derecesini belirliyor. Virüs bulunan ortamda ne kadar az kalınırsa o kadar az etkili oluyor.

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