Türkiye Corona virüsle ilgili Türkçe kelime önerileri

Corona virüsle ilgili Türkçe kelime önerileri

Türkiye

Corona virüsle ilgili Türkçe kelime önerileri

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip corona virüsle ilgili, "pandemi" yerine "salgın", "entübe" yerine "solunum", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre" kelimelerinin kullanımını önerdi.

20 Nisan 2020, Pazartesi 00:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) nedeniyle kullanımı artan bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını hatırlatmak amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filiasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımı önerildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok meslek erbabı vatandaşımız canla başla görev yaparak sağlıklı bir toplum için çabalamaktadır. Başta sağlık personelimiz olmak üzere özverili gayretleri dolayısıyla bize asil bir millet ve yüksek bir medeniyet olduğumuzu yeniden hatırlatan herkese binlerce teşekkür ederiz. Bu vesileyle pek çok hekim ve bilim insanının gerek iletişim vasıtaları, gerekse sosyal medya aracılığıyla yaptıkları bilgilendirme görevi en az hastane hizmetleri kadar değerli ve önemlidir. Öte yandan insanımızın sağlıklı bir beden kadar sağlıklı bir kültür ortamına da ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu vesileyle bilhassa iletişim vasıtaları dolayısıyla salgın ve corona virüs konusunda bedensel sağlığımıza yönelik konuşma ve tavsiyeleriyle bizleri aydınlatan hekimlerimiz ve bilim insanlarımızdan -binlerce şükranımızı yineleyerek- kültürel sağlığımız söz konusu olduğunda da güzel dilimizin imkanlarını kullanmalarını, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu adına hassaten rica ediyor, konuya ilişkin lügatçeyi saygıyla sunuyoruz."

AA


İlgili Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı: Bugün 127 kişi hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
O alanı nasıl kazanabiliriz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih, gemileri Haliç’e nasıl indirdi?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı: 20 bin 398 kişiye işlem gerçekleştirildi