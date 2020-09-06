Türkiye Corona virüslü aşçı 'yemek yaptı' iddialarına inceleme başlatıldı

Corona virüslü aşçı 'yemek yaptı' iddialarına inceleme başlatıldı

Türkiye

Corona virüslü aşçı 'yemek yaptı' iddialarına inceleme başlatıldı

Gaziantep'te coronalı işçinin yemek yaptığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede aşçının corona virüslü olduğu ve yemek yapmadan izole edildiği belirlendi.

06 Eylül 2020, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının corona virüs testi pozitif çıktığı ve aşçının yaptığı yemeğin ise, dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddiaları üzerine Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde işçinin corona virüslü olduğu iddiaları doğrulanırken, test sonucu pozitif çıkan aşçının beraber çalıştığı arkadaşı ile birlikte izole edildiği ve hiç yemek yapmadığı tespit edildi.

İşten çıkarıldığı öğrenildi

Fabrikada yapılan inceleme ve denetimlerde olayın yaklaşık 16 gün önce meydana geldiği ve geçen zamana rağmen fabrikada ikinci bir vakanın çıkmadığı da belirlendi. İddialarda bulunan işçinin ise iş ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile işten çıkarıldığı öğrenildi.

İHA


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