Pandeminin seyri konusunda hem diğer ülkeler, hem de Türkiye genelindeki artış nedeniyle, sonbaharda yaşanacağı iddia edilen ikinci dalga için şimdiden yeni önlemler alınması tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı’nda ve hükümette yapılan toplantılarda uzmanların, okulların açılması süreci ve ekim ayının 15’ine kadar olan dönemde yeni kurallar konularak kışa hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdiği belirtiliyor.

Değerlendirmelere göre Kurban Bayramı’nda özellikle tatil yörelerinde yaşanan kalabalık görüntülerin etkileri 7-10 gün içinde görülecek. Bu etkiler, iki şekilde yaşanacak. Hareketli kalabalıklarda virüsle temas edenler, bir hafta içerisinde hasta olacak. Bunların bir kısmı 'yerinde bulaşma' olarak değerlendirilecek. Bir kısmı ise yaz tatilinin bitmesiyle birlikte büyük şehirlere dönecek. Bu taşıyıcılar, büyük şehirlere döndüklerinde, daha kalabalık kitlelere virüsü taşıyacak. Bu durum 'taşınan bulaş' olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar, yaz aylarında daha çok açık havada vakit geçirenlerin, kurallardan ve sorunun ciddiyetinden uzaklaştığını, eylül ayıyla birlikte tatil rehavetinin sona ereceğini belirtiyorlar. Pandemi sürecinin bundan sonra ciddileşeceği, ikinci dalganın etkilerinin de ekim ayının ikinci yarısından itibaren görüleceği ifade ediliyor.

Yasaklar tekrar gündemde

Yapılan toplantılarda kışa hazırlık için yeni kurallar konulması, en son kaldırılan yasakların yeniden getirilmesi, düğün, taziye, açılış, asker uğurlaması gibi faaliyetlere son verilmesi önerileri gündeme geldi. Okulların açılmasına da bayram verileri ve 15 Ağustos’tan sonraki vaka sayılarına göre karar verilmesi gerektiği dile getiriliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, salgının başındaki demografik yapının değiştiğini, şu anda virüsü bulaştıranların dışarıda gezen, 20 yaş üstü ile 45 yaş altı grup olduğunu belirtiyorlar. Yapılan araştırmalara göre, toplumda bağışlık oranı yüzde 1’in altında kaldı. Türkiye’de toplum bağışıklığından söz etmenin mümkün olmadığı ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Covid-19 tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Yeni bir döneme girildiğinin ifade edildiği genelgeye göre uygulanacak tedbirler şöyle:

- Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişiler, özellikle ilk 7 gün boyunca vali/kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilecek, bu kişilerin izolasyon şartlarına uyup uymadıkları sıklıkla denetlenecek.

- İllerde vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamlar başkanlığında ‘Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları’ oluşturulacak.

- Düğün, nişan, sünnet organizasyonlarında, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek. Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerimiz başta olmak üzere tüm illerde; taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye yapılmaması hususunda tekraren İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınacak.

- Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak.

-Salgınla mücadelede yeni döneme girildi ve Kırıkkale pilot il oldu. Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli’nin pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılması ve elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanılacak.

Nuray Babacan- Hürriyet