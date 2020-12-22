Türkiye Corona virüste ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Corona virüste ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Türkiye

Corona virüste ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüste (Kovid-19) ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.

22 Aralık 2020, Salı 22:07 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

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AA

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