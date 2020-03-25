Corona virüste genç ölümler artıyor

Corona virüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, risk grubunda olmayan genç vakaların artışı dikkat çekiyor.

Son olarak Panama’da, 13 yaşında bir kız çocuğu COVID-19’a bağlı olarak hayatını kaybetti. Nina Lakhani adlı kızın, kronik bir rahatsızlığı olup olmadığı bilinmiyor. İran’da da daha önce 6 yaşında bir çocuk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hafta başında İngiltere’de, 18 yaşındaki bir genç COVID-19’a bağlı olarak yaşamını yitirdi. Geçen hafta Avusturya’da, kronik sağlık sorunları bulunan 28 yaşındaki Türk vatandaşı Yonca Akyol COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Çin’de 11 Şubat tarihinde 20 yaş altı bir ölüm kaydedilirken, Amerikalı 20 yaşındaki bir öğrenci İtalya’da virüs kaptığını, hastalığın kendisini sağır ettiğini, koku ve tat alma duyularını kaybettiğini öne sürdü.





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