Corona virüste koku kaybı yaşanmasının sebebi ortaya çıktı

Corona virüsün koku kaybına yol açtığı en bilinen semptomlar arasındaydı. Bu duruma neyin neden olduğu ise bir süredir bilim dünyasının araştırdığı bir konuydu. Science Alert’ın Sage Journal’da yayımlanan araştırmaya göre, corona virüsün neden olduğu koku kaybı, diğer hastalıklardan farklı şekilde meydana geliyor.

Corona virüsün üst solunum yolunu kaplayan hücrelerin yüzeylerinde bulunan ACE2 isimli proteinlere bağlandığını biliyoruz. Yapılan son araştırmaya göre, ACE2 koku alma nöronlarını destekleyen hücrelerde tespit edildi.

Şişme koku kaybına neden oluyor

Bu araştırmaya göre durum bu hücrelerin bulunduğu bölgenin şişmesine neden olduğundan koku alma duyusu kayboluyor. Şişlik geçtikten yani ACE2 etkisini kaybettikten sonra ise koku alma duyusu geri geliyor.



