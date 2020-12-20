Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı. WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış aynı tür corona virüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya, İtalya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu. Birleşik Krallık'ta yeni tür corona virüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı.

Yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Ülkede corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi.

Başbakan Johnson'dan açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip corona virüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıktığını ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığını aktardı. Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, İngitere’de ortaya çıkan yeni corona virüs mutasyonuyla ilgili olarak yetkililerle 'yakın temasta' olduklarını açıkladı.

Uçuşlar peş peşe durduruldu

Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Bulgaristan, İrlanda ve Fransa da İngiltere'ye yönelik yolcu ulaşımını geçici olarak durdurdu. Kararın tüm Avrupa Birliği ülkelerine yayılması bekleniyor.



