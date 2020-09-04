Corona virüste ölüm oranını azaltan ilaçlar açıklandı

Journal of American Medical Association'da yayımlanan bir makaleye göre, çalışma DSÖ ve Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsünce yürütülen yürütüldü. 12 ülkede Covid-19 hastalarında üç farklı steroid kullanımına ilişkin yedi çalışma analiz edildi. Çalışmada deksametazon, hidrokortizon ve metilprednizolon ilaçları incelendi.

Düzenli olarak steroid (deksametazon, hidrokortizon ve metilprednizolon) kullanan 678 yoğun bakım ve normal bakım gören 1025 hasta 28 gün boyunca takip edildi. Çalışmanın sonucunda steroid ilaçlarının Covid-19'a bağlı ölüm oranını yaklaşık yüzde 20 azalttığı ortaya konuldu. Bristol Üniversitesi Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Bölümünden Prof. Jonathan Sterne, "Steroidler ucuz ve kolay bulunabilen bir ilaç, Covid-19'dan en çok etkilenen insanlar arasındaki ölümleri azaltmada etkili oldu. Araştırma sonuçları tutarlıydı, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı" ifadelerini kullandı.

Bu ilaçlara ulaşım kolay

Bu yeni bilginin corona virüs tedavisinde çığır açması umuluyor. Burada en büyük faktör hidrokortizon, metilprednizolon ve deksametazon adlı ilaçların ucuz ve kolay erişilebilen ilaçlar olması. Bu ilaçlar hali hazırda dünyada farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor ve yaygın olarak bulundukları için ulaşılmaları da oldukça kolay. İngiliz uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinde deksametazon ilacının virüsle mücadelede önemli bir atılım olduğunu ifade etti.

İlacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttığı, oksijen alan hastalarda ise ölüm riskini beşte bir oranında düşürdüğü ortaya kondu. Araştırmacılar, ilacın salgının baş göstermesinden bu yana İngiltere'de kullanılmış olsa hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin daha az olacağını belirtti. DSÖ'den uzman Janet Diaz ise kritik Covid-19 hastalarında steroid kullamının önemine dikkat çekti.

Diaz "Kortikosteroidler verildiğinde 1000 hasta başına 87 daha az ölüm olduğuna dair kanıtlar bulunuyor" derken bunun birçok hayat kurtarmak anlamına geleceğini aktardı. Corona virüs ölümlerinin bir kısmını vücudun verdiği aşırı bağışıklık hamlesi olan "Sitokin fırtınası" oluşturuyor. Steroid ilaçları işte bu sitokin fırtınalarını önleyerek corona virüs kaynaklı ölümleri azaltmayı başarıyor. Ancak bu yeni araştırma sonucuyla ilgili bazı detaylar dikkat çekiyor.

Uzmanlar bu ilaçların kullanımının sadece durumu ağır ve kritik olan hastalarda olumlu sonuç verdiğini, hastalığı hafif atlatan kişilerde kullanılmasının doğru olmadığı söylüyor. Ancak corona virüs hastaları arasında süreci ağır atlatan kişiler genellikle ileri yaşlarda olanlardan oluşuyor. Steroid ilaçları ise ileri yaştaki hastalarda kan şekerinde yükselme, başka enfeksiyonları tetikleme ya da zihinde bulanıklığa yol açma gibi sonuçlar doğurabiliyor. Ancak uzmanlara göre bunlar kontrol edilebilir düzeyde sorunlar ve ilaçların corona virüste ölüm oranını düşürecek olması hastalıkla mücadele adına çok büyük bir kazanım.



