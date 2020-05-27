Corona virüste son durum açıklandı: Bugün 34 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı.
27 Mayıs 2020, Çarşamba 20:27 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR