Türkiye Corona virüste son durum açıklandı: Bugün 34 kişi hayatını kaybetti

Corona virüste son durum açıklandı: Bugün 34 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Corona virüste son durum açıklandı: Bugün 34 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 20:27 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR


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