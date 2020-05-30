Türkiye Corona virüste son veriler açıklandı (30 Mayıs corona virüs tablosu)

Corona virüste son veriler açıklandı (30 Mayıs corona virüs tablosu)

Türkiye

Corona virüste son veriler açıklandı (30 Mayıs corona virüs tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 20:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadesini kullandı.

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