Türkiye Corona virüste yerli aşıda ilk doz uygulandı

Corona virüste yerli aşıda ilk doz uygulandı

Türkiye

Corona virüste yerli aşıda ilk doz uygulandı

Corona virüse karşı geliştirilen yerli aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

05 Kasım 2020, Perşembe 16:48 Son Güncelleme:
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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM), corona virüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının insan deneyleri başladı. Aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

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Corona virüs aşı çalışmalarında ERÜ'de önemli aşamaya gelindi. ERAGEM'de Covid19’a karşı geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Tamamen yerli ve milli olan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu gönüllü Nazif Durna'ya uygulanarak, Faz 1 çalışmalarına başlandı. Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna, gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durna, "İnşallah insanlara umut olurum" diyerek, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Ocak ayında tamamlanacak

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ERAGEM tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz 1 çalışmalarını gelecek yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Yapılan çalışmanın önemine değinen Rektör Çalış, "Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Covid-19’a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

DHA


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