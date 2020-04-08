Türkiye Corona virüsten hayatını kaybeden Aytaç Yalman'ın eşi de vefat etti

Corona virüsten hayatını kaybeden Aytaç Yalman'ın eşi de vefat etti

Türkiye

Corona virüsten hayatını kaybeden Aytaç Yalman'ın eşi de vefat etti

Corona virüs sebebiyle hayatını kaybenden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

08 Nisan 2020, Çarşamba 17:35 Son Güncelleme:
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Corona virüsten ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da corona virüs nedeniyle tedavi görüyordu. Berna Yalman da bugün hayatını kaybetti.

DHA


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