Corona virüsten ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da corona virüs nedeniyle tedavi görüyordu. Berna Yalman da bugün hayatını kaybetti.

DHA



