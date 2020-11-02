Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.

İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir corona virüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00’de Fatih Camii’nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Musallada bulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabi Burhan Hoca’mız için değil tüm insanlar geçerli olan bir hüküm. Bunun nerde ne zaman nasıl geleceği belli değil.

İzmir'de yaşanan hadise ortada. 80'e yakın vefat, bine yakın yaralı var. Böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki de akıllarından geçmiyordu. Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam ile ölmeyi nasip etsin.

Burhan Hoca’mız İstanbul Üniversitesi'nde özellikle davasını bilene anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde davasını bilen biri olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencilerle övündü hep. Parlamentoda birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuz oldu Cumhurbaşkanlığı danışmanım oldu.

Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Dava arkadaşlarına, milletimize başı sağ olsun diliyorum.

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