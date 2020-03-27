Corona virüsten hayatını kaybeden Dilek için hastaneden açıklama

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) her yaşta bulaştığını ve başta yaşlılar olmak üzere kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini bildirdi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kronik hastalığın şiddetine bağlı olarak yaş gözetmeksizin hastaların kaybedildiği belirtildi

Açıklamada, özellikle bağışıklık sistemini bozan kronik hastalıkları olanlar ve immunosupresif tedavi alan hastaların yüksek risk grubunu oluşturduğu vurgulandı. Çocukluğundan itibaren bu tür hastalıkları nedeniyle tedavi görmekte olan Dilek Tahtalı’nın, 23 Mart’ta dış merkezden sevkle Covid-19 hastalığına bağlı olarak gelişen akciğer enfeksiyonu ve akut respiratuar distres sendromu sonucu hastanenin erişkin yoğun bakım ünitesine kabul edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hastanın Covid-19 enfeksiyonu dışında, kronik hastalıkları da mevcuttu. Ayrıca bu hastalıklara bağlı olarak immun supresif tedavi almaktaydı.Hasta geldiğinde şuur kapalı, pupillalar dilate, ışık refleksi iki taraflı negatif, hipotansif ve taşikardik olup genel durumu kötüydü. Akciğerlerde bilateral yaygın infiltrasyon mevcuttu. Hasta Dilek Tahtalı, 3. basamak erişkin yoğun bakıma alınarak mekanik ventilatöre bağlandı. Tüm yaşamsal bulguları monitorize edildi. Hastaya ilaç ve destek tedavisine başlanmış olup, 1 gün sonra kardiyak arrest gelişmesi sonucu kardiyopulmoner resusitasyon yapılmış, yanıt alınamayan hasta saat 21.15’te vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Dilek'in babası yaşananları anlattı

Tek evladını kaybeden acılı baba İsmail Tahtalı, DHA'ya konuştu. Dilek'in öksürük, geniz akıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurduğunu anlatan baba Tahtalı, "Kızımın corona virüs testi pozitif çıktı. Tedavi görüyordu, doktorlar kalp yetmezliği nedeniyle öldüğünü söyledi. Vefatından bir gün önce kalbi durmuş, doktorlar çalıştırmış. Ama ertesi gün kurtaramamışlar. Zaten bünyesi zayıftı kızımın. Bazı rahatsızlıkları vardı. Eşimle bana da test yapıldı, negatif çıktı. 14 gün karantinada kaldık. Kızımın cenazesini memleketimize getirip defnettik. Tek evladımı kaybettim. Büyük acı yaşıyorum" dedi.

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