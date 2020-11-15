Dünya Corona virüsten iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti

Dünya

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 38 milyonu aştı.

15 Kasım 2020, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 38 milyon 1533 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 8 milyon 228 bin 637, ABD'de 6 milyon 891 bin 427 ve Brezilya'da 5 milyon 291 bin 511 kişi virüsü yenmeyi başardı. İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 439 bin 985'e, Arjantin'de 1 milyon 119 bin 366'ya ve Kolombiya'da 1 milyon 97 bin 576'ya ulaştı.

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1 milyon 320 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 351 bin 102 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 54 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 320 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA


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