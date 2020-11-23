Dünya Corona virüsten iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya

Corona virüsten iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

23 Kasım 2020, Pazartesi 22:23 Son Güncelleme:
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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 41 milyon 1360 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 8 milyon 600 bin 808, ABD'de 7 milyon 460 bin 705 ve Brezilya'da 5 milyon 432 bin 505 kişi virüsü yenmeyi başardı.

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1 milyon 398 bin 770 kişi hayatını kaybetti

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.

Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 377 bin 891 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 59 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 398 bin 770 kişi hayatını kaybetti.

AA


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