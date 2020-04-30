Corona virüsten kadınlar kurtaracak

Corona virüsün merkez üssü Çin’de, en fazla can aldığı İtalya ve ABD’de ortak bir istatistik çıktı: Erkeklerde ölüm oranı ve vakanın ağır seyretme ihtimali kadınlara göre daha yüksek. Çin’deki araştırmalara göre; erkeklerin ölüm riski 2.4 kat daha fazla. Kadınların virüse karşı nasıl direndiğini araştıran bilim insanları, kadınlık hormonu ‘östrojen’ ve ‘progesteron’ hormonu üzerine yoğunlaştı. Çünkü corona virüsün hamileleri de çok fazla etkilemediği biliniyor.

Gebelikte yoğun miktarda salgılanan östrojenin etkili olduğu düşünülüyor. Bu verilerden yola çıkarak ABD’nin New York ve Los Angeles kentlerinde iki hastanede erkek hastalarda hormon tedavisi denemeleri başladı.

Aradığı gücü bulamıyor

Amaç; hastaların bağışıklıklarını güçlendirmek. Yine kadınlarda ağırlıklı olarak bulunan progesteron hormonunun iltihap sökücü özelliği ile bağışıklığı koruduğu belirtiliyor. Tedavi sonuçları bir ay içinde açıklanacak. Kadınlarda menopozla birlikte östrojen salgısında ciddi bir azalma oluyor.

Ona rağmen corona virüse yakalanan 100 yaş civarı kadınlar da erkeklere göre daha kolay atlatıyor. Uzmanlara göre; östrojen sayesinde corona virüsün ACE2 protein reseptörlerine tutunma gücü kırılıyor. Östrojen dışında kadınların hijyen ve sigara alışkanlıkları bakımından daha dikkatli yaşamaları da bağışıklıklarını güçlü tutuyor.

Yaşlılar neden savunmasız?

Corona virüsün ileri yaş grubunda daha ağır seyrettiği ve ölüm riskinin yüksek olduğu biliniyor. ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde yapılan araştırmalara göre; bunun nedeni tek başına yaşlıların bağışıklıklarının zayıflaması değil.

Virüs, kendini çoğaltmak için akciğerlerde sümüksü yapıdaki zara sahip hücreleri hedef alıyor. Yaşlılarda bu hücreler gençlere göre daha sert oluyor. Bu sert doku da virüse kendini kopyalaması için ihtiyaç duyduğu alanı sağlıyor.

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