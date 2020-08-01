'Corona virüsten korunmak için hem maske hem gözlük kullanılmalı'

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, COVID-19’dan korunmak için maske takmanın gerekli olduğunu, gözlük takmanın da fazladan koruma sağladığını söyledi.

Dünyada ve ABD’de pandemi döneminin önemli isimlerinden olan Fauci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gözlük veya gözünüzü koruyacak diğer aksesuarları öneriyorum. Önümüzdeki dönemde korona virüs bulaşmasına karşı gözleri korumak da standart bir tedbir haline gelebilir. Korona virüsten korunmak istiyorsanız, burun ve ağız yanında göz gibi mukoz dokuları da korumanız gerekiyor.

Bu dokuların tamamı, virüsün bulaşmasına imkan tanıyor. O nedenle tamamını korumamız gerekiyor. Gözlük veya göz bölgesini koruyacak bir aparat kullanmak, tam koruma için önemli.