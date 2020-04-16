Türkiye Corona virüsten ölen şahsın geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti

Corona virüsten ölen şahsın geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti

Türkiye

Corona virüsten ölen şahsın geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti

Mardin’de, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Nurettin Çınar'ın (41), geçtiğimiz yıl sosyal medyada "Adına göre nasıl öleceksin?" uygulamasını kullandığı ve uygulamada ölüm sebebine "Yeni ölümcül bir virüs bulaştı" yazdığı ortaya çıktı.

16 Nisan 2020, Perşembe 13:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, bazı şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Çınar, corona virüs tedavisine başlanan hastanede dün hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

Kullandığı uygulamada ölüm sebebi yazmış

Öte yandan Nurettin Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da sosyal medya hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Corona virüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi.

İlgili Haberler
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık olacak mı?



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ABD’nin yerini Çin mi alacak?
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Slogan atarak, reklam yaparak 'Seninleyiz Türkiye' olunmuyor!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İkinci defa corona virüse yakalanmak mümkün mü? Prof. Dr. Kara açıkladı