Ekonomi Corona virüsten sonra kilogramı 40 liraya düştü

Corona virüsten sonra kilogramı 40 liraya düştü

Ekonomi

Corona virüsten sonra kilogramı 40 liraya düştü

Mersin’in Silifke ilçesinde mart ayında ilk çıktığında kilogramı 200 liraya kadar alıcı bulan eriğin kilogram fiyatı 40 liraya kadar düştü.

03 Nisan 2020, Cuma 01:33 Son Güncelleme:
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Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok mahallesinde örtü altı erik hasadının devam ettiğini belirtti. Silifke’de yetişen eriğin gerek erkenci olmasından gerek görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından talep edildiğini belirten Doygun, "Eriğin fiyatı sezonu açtığımız sırada 200 liraydı. Şu an koronavirüsten dolayı kilogramı 40 liraya kadar düştü." diye konuştu.

Erik üreticisi Mustafa Kucur ise corona virüs tedbirlerini alarak hasada devam ettiklerini ve eriklerin iç piyasadan alıcı bulduğunu kaydetti.

AA

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