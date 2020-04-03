Corona virüsten sonra kilogramı 40 liraya düştü

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok mahallesinde örtü altı erik hasadının devam ettiğini belirtti. Silifke’de yetişen eriğin gerek erkenci olmasından gerek görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından talep edildiğini belirten Doygun, "Eriğin fiyatı sezonu açtığımız sırada 200 liraydı. Şu an koronavirüsten dolayı kilogramı 40 liraya kadar düştü." diye konuştu.

Erik üreticisi Mustafa Kucur ise corona virüs tedbirlerini alarak hasada devam ettiklerini ve eriklerin iç piyasadan alıcı bulduğunu kaydetti.

AA