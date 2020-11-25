Corona virüsü 'durdurulamaz' hale getiren '614G' isimli mutasyon

Uzmanlara göre, bugüne kadarki mutasyonların neredeyse büyük bir çoğunluğu, hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadı. Biri hariç.

New York Times'ın haberine göre, '614G' adlı mutasyon, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı oldu ve salgının durdurulmasını zorlaştırdı. '614G olarak bilinen mutasyon, ilk olarak Ocak ayında Doğu Çin'de görüldü ve ardından hızla Avrupa ve ABD'ye yayıldı. Aylar ise dünyanın çoğuna yayıldı.

ABD Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar aslında Mayıs ayında, varyantın insanları daha etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğini geliştirdiğini belirtmişti. Ancak bir kısım bilim insanı, o dönem salgının merkezi olan Kuzey İtalya’da 614G’nin tespit edilmesini tesadüfe bağladı ve teoriye şüpheli olarak yaklaştı.

Araştırmanın sonunda bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün aslında ayrı bir avantaja sahip olduğu ve insanları Wuhan'da tespit edilen orijinal varyanttan daha kolay enfekte ettiği görüşünü destekledi.

Peki '614G' ölüm riskini ve aşı çalışmalarını etkiliyor mu?

Araştırmaya göre 614G mutasyonunun, hastalığın şiddetini veya ölüm riskini yükselttiğine ya da aşı çalışmalarını etkileyebileceğine dair kanıt bulunamadı. Ancak 614G, toplumdaki bulaşma katsayısını (Rdeğeri) artırarak, pandeminin dünyaya eskisinden çok daha fazla yayılmasını sağladı.

Şu an Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde ortalama 600 binden fazla vaka yaşanması da oluşan mutasyonlar sonrasında meydana geldi.

Arizona'daki Translational Genomics Research Institute'te bir genetikçi olan David Engelthaler "Önceki ve şu anda yapılan araştırmalara bakacak olursak, bu mutasyon pandemiyi yaratan şey olabilir. 614G, Wuhan'da 2019'un sonlarında ortaya çıkan orijinal corona virüsten çok çok daha bulaşıcı" dedi.

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