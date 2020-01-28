Corona virüsü iPhone üretimini sekteye uğratabilir

Onur Binay/posta.com.tr

Nikkei Asian Review'de yer alan habere göre iPhone modellerini Çin’de üreten Apple, tedarikçilerinden bu yılın ilk yarısında 80 milyon civarında iPhone üretmelerini istemişti. Bu rakamın 65 milyonunu iPhone 11 serisi oluştururken 15 milyonu mart ayında lanse edilmesi beklenen uygun fiyatlı yeni iPhone modeli oluşturuyor. GF Securities verilerine göre Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 73 milyon civarında iPhone üretti.

Nikkei Asian Review’un aktardığı bilgilere göre Apple’ın tedarikçileri, ana üretim merkezlerinin bulunduğu Henan ve Guangdong eyaletlerinde, 100'den fazla Corona virüsü vakası bildirildiğini ve bu nedenle üretim hızının düşebileceği konusunda ABD’li teknoloji devini uyardı.

Şu ana kadar 4.600’den fazla doğrulanmış vaka olduğunu bildiren Çinli yetkililer, ölü sayısının 106’ya ulaştığını açıkladı. İngiliz ve ABD'li bilim insanlarından oluşan bir ekip, virüsün 4 Şubat'a kadar 190.000'den fazla insana bulaşabileceğini öngörüyor.

Tedarikçiler, Apple'ın AirPods kablosuz kulaklık yelpazesinin üretimini bu yılın ilk yarısında 45 milyon adede kadar artırdığını da sözlerine ekledi. Bunun aksine Apple, Strategy Analytics'e göre 2019'un tümünde 60 milyon adet AirPod sattı. Apple, gelişen kablosuz Bluetooth kulaklık segmentinde küresel pazarın % 50'sinden fazlasına sahip.

Bir iPhone tedarik zincirinin yöneticisi, Nikkei'ye verdiği demeçte Corona virüsünün hem iPhone hem de AirPods’ların üretiminde 'büyük belirsizlikler ve zorluklar' yarattığını vurguladı.

Analistler, virüsün Çin'in zayıflayan ekonomik büyüme oranını da vurabileceği konusunda uyardı ve bu da akıllı telefonlar gibi tüketici ürünlerinin yerel satışlarına zarar verebilir.



