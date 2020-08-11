Corona virüsü öldüren uçak koltukları geliştirdiler

The Sun’ın aktardığına göre, yeni tasarımda yolcuları enfeksiyonların yayılmasından korumaya odaklandı. Yenilikçi tasarımın aynı zamanda hijyen ve uçuş kalitesini de artırması gerektiği vurgulandı. Yeni koltukların üretiminde, corona virüsü öldüren ultraviyole temizleme yöntemlerine sahip malzeme kullanılacak.

Ayrıca uçaklardaki isimlerin adları da değişecek. Ekonomi sınıfına Pure Skies Zones adını veren tasarımcılar, birinci sınıfı da Pure Skies Rooms olarak adlandırdı. Geleceğin ekonomi sınıfında, yolcular arasındaki temas olasılığını en aza indirmek için bazı koltuklar dama tahtası şeklinde yerleşecek.

İngiliz tasarımcılara göre geleceğin uçaklarında artık uçak içi eğlence sistemi olmayacak, bunun yerine yolcular kendi akıllı telefonlarındaki içeriği izleyebilecek.

Koltuklara ayrıca kablosuz şarj cihazları monte edilecek. Çok fazla çöp ve zararlı bakterilerin biriktiği koltuk cepleri de olmayacak. Ceplerin yerini kilitli değiştirilebilir paketler alacak. Pure Skies Rooms yolcularının kendi kişisel dolapları, perdeleri ve büyük ekranlı televizyonları olacak.

Projenin 3 yıl sonra hayata geçirilmesi planlanıyor.