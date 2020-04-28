Corona virüsü unuttular alışverişe koyuldular

Tüm Türkiye’de corona virüsle mücadele devam ederken semt pazarlarında insan yoğunluğu devam ediyor. Küçükçekmece’de bugün kurulan semt pazarında da yoğunluk yaşandı. Pazara gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşlar maske takmaya dikkat ederken, bazı tezgâhtarlarda pazarcılar maske takmadı. Vatandaşlar virüse rağmen ürünleri elleriyle seçerek alışveriş yaptı. Öte yandan zabıta ekipleri pazar girişinde maskesi olmayanlara maske dağıttı.

DHA