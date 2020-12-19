Türkiye Corona virüsü yendi, hastanedeki patlamada hayatını kaybetti

Corona virüsü yendi, hastanedeki patlamada hayatını kaybetti

Türkiye

Corona virüsü yendi, hastanedeki patlamada hayatını kaybetti

Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden Ali Saffet Kanpolat'ın corona virüs yendiği ve bir gün önce eşi ile görüntülü konuştuğu ortaya çıktı.

19 Aralık 2020, Cumartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Gaziantep'teki özel bir hastanenin COVİD 19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Birkaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

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Meclis Üyesi Kanpolat'ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Birkaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

Kanpolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.


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