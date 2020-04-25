'Corona virüsü yendim, donör olmaya hazırım'

Bursa'da İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi görerek corona virüsü yenen ve yatağına bıraktığı mektupla sağlık çalışanlarını duygulandıran Ömer Şimşek (24), plazma tedavisi bekleyen hastalara donör olmak istediğini açıkladı.

İnegöl Devlet Hastanesi’nden 11 Nisan tarihinde taburcu olan Ömer Şimşek, bulduğu kağıt üzerine, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah’ım sizi korusun sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin" notunu yazıp, yatağına bıraktı. Sağlık çalışanları, kağıdı bulduklarında duygu dolu anlar yaşandı.

Tedavinin ardından 2 corona virüs testi de negatif olan ve sağlığına kavuşan Şimşek, sosyal medya hesabından, "Covid-19’u yendim. Donörlük yapmaya hazırım" paylaşımı yaptı.

DHA





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