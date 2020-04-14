Futbol Corona virüsü yenen futbolcu Fellaini taburcu edildi

Corona virüsü yenen futbolcu Fellaini taburcu edildi

Futbol

Corona virüsü yenen futbolcu Fellaini taburcu edildi

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

14 Nisan 2020, Salı 20:04 Son Güncelleme:
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32 yaşındaki Belçikalı tecrübeli futbolcu Fellaini, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En zor kısım geride kaldı. Mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı. Fellaini, kulübüne ve Çin'de tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına kendisiyle ilgilendikleri için teşekkür etti.

Şubat 2019'da Manchester United'tan Çin'in Shandong Luneng takımına transfer olan Belçikalı Marouane Fellaini, Çin Süper Ligi'nde corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk futbolcu olmuştu. Fellaini, corona virüs testine girmek için 20 Mart'ta Jinan'a gelmişti.

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