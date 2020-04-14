Corona virüsü yenen futbolcu Fellaini taburcu edildi

32 yaşındaki Belçikalı tecrübeli futbolcu Fellaini, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En zor kısım geride kaldı. Mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı. Fellaini, kulübüne ve Çin'de tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına kendisiyle ilgilendikleri için teşekkür etti.

Şubat 2019'da Manchester United'tan Çin'in Shandong Luneng takımına transfer olan Belçikalı Marouane Fellaini, Çin Süper Ligi'nde corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk futbolcu olmuştu. Fellaini, corona virüs testine girmek için 20 Mart'ta Jinan'a gelmişti.

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