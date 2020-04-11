Corona virüsü yenen hasta "Penguen dansı" ile taburcu edildi
Kırklareli’de, corona virüs testi pozitif çıkan ve özel hastanede tedavi gören M.Y. (37), hastaneden ’penguen dansı’ eşliğinde taburcu oldu.
11 Nisan 2020, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
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Lüleburgaz’da, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran M.Y.’nin yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedaviye alınan M.Y., 5 günlük tedavisinin ardından iyileşti. Sağlığına kavuşan M.Y., Doktor Ünlü ve sağlık ekibiyle birlikte ’penguen dansı’ yaparak, hastaneden taburcu edildi.
DHA
Yoğun bakım hemşirelerinin penguen dansı