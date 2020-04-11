Corona virüsü yenen hasta 'Penguen dansı' ile taburcu edildi

Lüleburgaz’da, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran M.Y.’nin yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedaviye alınan M.Y., 5 günlük tedavisinin ardından iyileşti. Sağlığına kavuşan M.Y., Doktor Ünlü ve sağlık ekibiyle birlikte ’penguen dansı’ yaparak, hastaneden taburcu edildi.

DHA

Yoğun bakım hemşirelerinin penguen dansı







