Türkiye Corona virüsü yenip immün plazma bağışlayan kişi sayısı açıklandı

Corona virüsü yenip immün plazma bağışlayan kişi sayısı açıklandı

Türkiye

Corona virüsü yenip immün plazma bağışlayan kişi sayısı açıklandı

Corona virüsü yenenler immün plazma bağışçısı oluyor. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Bugüne kadar Türkiye genelinde toplamda 281 kişi immün plazma bağışında bulundu.” dedi.

21 Nisan 2020, Salı 11:38 Son Güncelleme:
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Corona virüsle mücadelede başarılı sonuçlar alınmasına vesile olan plazma bağışçılarının sayısı artıyor. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Bugüne kadar Türkiye genelinde toplamda 281 kişi immün plazma bağışında bulundu.” dedi.


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