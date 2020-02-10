24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan konferansa çok sayıda teknoloji şirketi korona virüsü tehlikesi yüzünden katılmayacağını açıkladı. Güney Kore'den LG Electronics, İsveç'ten Ericsson ve ABD'nin çip şirketi NVIDIA'dan sonra ABD merkezli dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon da bu yıl konferansa katılmayacağını bildirdi.

Amazon yaptığı açıklamasında, korona virüsü salgını ve etrafında meydana gelen kaygılar' nedeniyle kongreye katılmayacaklarını belirtti. Etkinliğin organizasyonunu yürüten GSMA şirketi ise normalde 100 bin kişiyi ağırlayan konferansın bu yıl da düzenleneceğini ifade etti.

Yaptığı duyuruda etkinliğe katılmayı gözden geçiren şirketlerin olduğunu kabul eden GSMA, güvenlik önlemlerini artırdıklarını da belirtti. Buna göre virüsün yayıldığı Çin'in Hubei eyaletinden katılımlar yasaklanırken Çin'den gelen ziyaretçilerin en az 14 gündür ülke dışında olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Şirket, katılımcıların el sıkışmaması konusunda uyarıda bulundu; konuşmacıların mikrofonlarının sürekli değiştirileceğini ve dezenfekte edileceğini aktardı.