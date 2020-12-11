Türkiye Corona virüsün arttığı ilde doğum günü partisine baskın

Corona virüsün arttığı ilde doğum günü partisine baskın

Türkiye

Corona virüsün arttığı ilde doğum günü partisine baskın

Corona virüs vakalarının arttığı Adana’da, daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanındaki doğum günü kutlamasına polis ekiplerince baskın düzenlendi. 3’ü kadın 37 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

11 Aralık 2020, Cuma 22:50 Son Güncelleme:
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Corona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine Adana’da denetimlerini sıklaştıran polis ve zabıta ekipleri, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlus Bulvarı’nda bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlediği bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mekanın geçen ay tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yeri olduğunu belirledi. Mekana giren polisler, içeride doğum günü kutlayan grubu bastı. Kutlamaya katılan 3’ü kadın 37 kişi ile mekanın işletmecisine corona virüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

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DHA

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