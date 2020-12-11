Corona virüsün arttığı ilde doğum günü partisine baskın

Corona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine Adana’da denetimlerini sıklaştıran polis ve zabıta ekipleri, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlus Bulvarı’nda bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlediği bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mekanın geçen ay tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yeri olduğunu belirledi. Mekana giren polisler, içeride doğum günü kutlayan grubu bastı. Kutlamaya katılan 3’ü kadın 37 kişi ile mekanın işletmecisine corona virüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

DHA