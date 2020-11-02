Beden Sağlığı Corona virüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Corona virüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Beden Sağlığı

Corona virüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Yeni tip corona virüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.

02 Kasım 2020, Pazartesi 22:00 Son Güncelleme:
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Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesi'nde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.  Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip corona virüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.

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Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı. 

AA


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