Corona virüsün bugüne kadar bilinmeyen belirtisi: Pembe göz

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda corona virüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.

Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD’de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.

ABD’li doktorlar, Çin’deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 corona virüs hastasının 19’unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.









Diğer belirtiler de varsa dikkat

Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.









Y kuşağı da risk altında

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsün yaşla bağlantısına dair bakış açısını değiştirebilir. Buna göre “Y” kuşağı olarak bilinen 20-44 yaş arası grupta, corona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı hiç de az değil. Elde edilen yeni veriler, yaşları 20 ve 44 arasında değişen hastaların yaklaşık 5’te birinin hastaneye yatırıldığını gösteriyor.









Ağır vakalar yaşlı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin istatistiklerine göre bu yaş grubundaki 705 vakanın yüzde 21’i hastanelerde tedavi edildi. Yüzde 2-4’ü yoğun bakıma alındı ve yüzde 0.2’si hayatını kaybetti. Çalışmada yine de en ağır vakaların ve en yüksek ölüm oranlarının yaşlılar arasında gözlemlendiği vurgulandı.

COVID-19'a Japon aşısı

Japonya’da Tokyo Üniversitesi, COVID-19’a karşı aşı denemelerinin nisan ayında başlayacağını duyurdu. Ön çalışmalarda Nafamostat adlı ilacın, corona virüsün insan hücrelerine girmesini engelleyebileceği keşfedildi. Ekipte Türk bilim insanı Halil İbrahim Çiftçi de yer alıyor.

Sıtma ilacı umut oldu

Norveç corona virüse karşı ilk deneysel tedavi denemelerine başladığını duyrudu. Planquenil adlı sıtma ilacı geçmişte Ebola salgını sırasında da kullanılmıştı. Norveç Araştırma Konseyi, ilacın COVID-19’a karşı ne boyutta etkili olabileceğini araştırdıklarını ifade etti.







