Beden Sağlığı Corona virüsün bulaşma riskini böyle azaltın

Corona virüsün bulaşma riskini böyle azaltın

Beden Sağlığı

Corona virüsün bulaşma riskini böyle azaltın

En az iki metrelik sosyal mesafenin, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmada daha etkili olduğu belirtildi.

02 Haziran 2020, Salı 20:17 Son Güncelleme:
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Sonuçları Lancet dergisinden yayımlanan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen çeşitli çalışmaların analiz edildiği araştırmada, 16 ülke ve 6 kıtada 172 gözlemsel çalışma incelendi. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden uzmanlar, aynı virüs ailesinden gelen Kovid-19, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu’na (MERS) ilişkin 7 bin 782 kişinin katıldığı 9 çalışmadan edinilen veriyi analiz etti.

Virüse karşı daha etkili

Çalışmada, enfeksiyon riskinin bir metreden fazla sosyal mesafede yüzde 2,6, bir metreden az mesafede ise yüzde 12,8 olduğu tespit edildi. Sosyal mesafenin iki metre olmasının, virüse karşı daha etkili olduğu vurgulanan çalışmada ayrıca, virüsün, maskesiz bulaşma riski yüzde 17,4 iken, maske takıldığında bu oranın yüzde 3,1’e düştüğü kaydedildi. Diğer yandan, virüsün, göz koruması olmadan bulaşma riski yüzde 16 iken, gözün korumasıyla yüzde 5,5’e gerilediği ifade edildi.

AA

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