Corona virüsün bulaşma yolu ile ilgili yeni iddia

Ohio Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sanja Ilic, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yemeklerden bulaştığına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

MedicalXpress'in corona virüsle ilgili sorularını yanıtlayan Ilic, "Covid-19 gastrointestinal bir hastalık değil, enfekte olmuş yiyeceklerin tüketilmesi yoluyla bulaşmaz. Bu enfeksiyon gıdalarda üremiyor" dedi.

Virüslerin yüzeylerde de üremediğini ve canlı bir taşıyıcıya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak corona virüsün süpermarketlerde bulaşabileceği konusunda uyarıda bulunan Ilic, "Bunun önüne geçmek için iki metrelik sosyal mesafeyi korunmalı ve eller periyodik olarak antiseptiklerle dezenfekte edilmeli. Satın alınan sebze ve meyveler iyice yıkanmalı" tavsiyelerinde bulundu.

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Ilic, restoranlardan yemek siparişi verirken korkmanın gereksiz olduğunu da belirterek, "Şu anda corona virüsün mağazalardan veya restoranlardan yapılan kurye hizmetleri yoluyla bulaştığına dair bilgi yok" diye ekledi.







