Corona virüsün çaresi hastalarda

Corona virüs tedavisi geliştirmek için bilim dünyası zamanla yarışıyor. Etkili aşı için ortalama bir yıllık süre gerekiyor. Ancak bir yandan vaka sayısı ve ölümler katlanarak artıyor. Coronavirüs salgınının merkez üssü olma yolunda ilerleyen ABD’de bilim insanları, bilinen en eski tedavi yöntemlerinden birine başvuruyor. Buna göre; hastalığı atlatanlar test edilecek. Donör olmaya uygun bulunurlarsa kanları alınacak. Onların kan plazmaları, kritik durumdaki hastalara nakledilecek. Tedaviye ABD’nin Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yeşil ışık yaktı.

Antikor mucizesi

Yöntem başarılı olursa, hastalık kritik aşamaya gelmeden hafif seyreden hastalarda da uygulanacak. Önceliğin, salgınla mücadelede ön cephede savaşan ve bu nedenle çok kolay enfekte olan sağlık görevlilerine verilmesi düşünülüyor.

İnsan bedeni, bir enfeksiyonla mücadele ederken özel proteinler üretiyor. Bunlara antikor deniyor. Antikorlar, hasta iyileştikten sonra yıllarca bedeninde kalarak kalkan görevi görüyor. O nedenle hastalığı atlatanların kan plazmaları, antikor açısından zengin oluyor.

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