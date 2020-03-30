Corona virüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda corona virüs hakkında en çok merak edilen soru cevap buldu. Hong Kong Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, tüm insanlığın sağlığına tehdit olan yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile ilgili dikkat çeken bir keşfe imza attı. Corona virüsün 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.
30 Mart 2020, Pazartesi 12:23 Son Güncelleme:
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Şimdiye kadar 30 binin üzerinde ölüm, 700 binin üzerinde vaka sayısı ile dünyada büyük krize yol açan Corona virüs ile ilgili bir sır daha açığa kavuşturuldu.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs hakkında en çok merak edilenlerden biri de virüsün hangi sıcaklıkta yaşayabildiği konusuydu. Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, corona virüs (Covid-19) 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürüyor.
Virüs en çok 4 dereceyi seviyor
Medrxiv sitesinde yayınlanan verilere göre araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, coronavirüs'ün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumundaysa etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu.
70 derecede etkisini yitiriyor
Bunun yanı sıra corona virüsün yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.
Yüz maskelerinde 7 gün yaşayabiliyor
Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, coronavirüs'ün kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı. corona virüs'ün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu.