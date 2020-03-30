Corona virüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Şimdiye kadar 30 binin üzerinde ölüm, 700 binin üzerinde vaka sayısı ile dünyada büyük krize yol açan Corona virüs ile ilgili bir sır daha açığa kavuşturuldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs hakkında en çok merak edilenlerden biri de virüsün hangi sıcaklıkta yaşayabildiği konusuydu. Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, corona virüs (Covid-19) 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürüyor.

Virüs en çok 4 dereceyi seviyor

Medrxiv sitesinde yayınlanan verilere göre araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, coronavirüs'ün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumundaysa etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu.

70 derecede etkisini yitiriyor

Bunun yanı sıra corona virüsün yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.

Yüz maskelerinde 7 gün yaşayabiliyor

Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, coronavirüs'ün kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı. corona virüs'ün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu.

İlgili Haberler Suudi doktorun oğluyla görüntüsü izleyenleri duygulandırdı







