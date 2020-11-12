Corona virüsün en gerçekçi 3D modeli elde edildi

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) en gerçekçi 3D modelini geliştirdi. Bilim insanları modeli geliştirirken mikroskop yardımıyla edinilen görüntüleri ve protein veri tabanlarını kullandı.

Çalışma, SARS-CoV-2 virüsünü atom düzeyindeki güncel yapısını gösterirken daha önce görülmesi imkansız olan detayları da gözler önüne seriyor. Modelde virüsün iç yapısı da görülüyor.

Bilim insanları, bu çalışmanın virüsün daha önce incelenmemiş bölümlerini araştırmaya olanak vereceği ve Kovid-19’a karşı ilaç geliştirilmesini hızlandıracağı görüşünde.